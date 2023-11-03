В Оренбургской области построят и отремонтируют 29 дорог в 2024 году

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в 2024 году в регионе построят и отремонтируют 29 дорог.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы области.

«Это шесть объектов в Оренбургском, Саракташском, Акбулакском, Красногвардейском, Новосергиевском и Ташлинском районах общей протяжённостью 16,6 км», — рассказал Паслер.

Также он отметил, что на эти цели будет выделено 160,3 млн рублей из федерального бюджета и около 40 млн рублей из бюджета области.

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят две крупные транспортные развязки.