В Оренбургской области построят и отремонтируют 29 дорог в 2024 году
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал главы области.
«Это шесть объектов в Оренбургском, Саракташском, Акбулакском, Красногвардейском, Новосергиевском и Ташлинском районах общей протяжённостью 16,6 км», — рассказал Паслер.
Также он отметил, что на эти цели будет выделено 160,3 млн рублей из федерального бюджета и около 40 млн рублей из бюджета области.
Ранее сообщалось, что в Тюмени построят две крупные транспортные развязки.