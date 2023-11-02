В Тюмени построят две крупные транспортные развязки

Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что через реку Туру и Транссибирскую магистраль построят крупные транспортные развязки.

Об этом сообщает URA.RU.

«В работе сейчас находятся створ улицы Аккумуляторной, развязка здесь соединит район Маяк с Домом обороны, и транспортная развязка через реку Тура, соединяющая заречную часть города на улице Луговая 2-я с микрорайоном ДОК, там предполагаются двухуровневые развязки», — сказал Кухарук.

Разработку проекта планируют завершить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 120 км дорог.