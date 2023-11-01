RT в Telegram
Подпишись

На Кубани отремонтируют 120 км дорог в 2024 году

Короткая ссылка
В Краснодарском крае в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 120 км дорог.
На Кубани отремонтируют 120 км дорог в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, с начала 2023 года в регионе привели в порядок более 106 км региональных дорог, шесть мостов и путепроводов со всей необходимой инфраструктурой.

В первую очередь отремонтировали дороги, ведущие к школам, детсадам и поликлиникам.

В 2024 году, помимо 120 км региональных дорог, планируют отремонтировать 114 км местных.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить