На Кубани отремонтируют 120 км дорог в 2024 году

В Краснодарском крае в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 120 км дорог.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, с начала 2023 года в регионе привели в порядок более 106 км региональных дорог, шесть мостов и путепроводов со всей необходимой инфраструктурой.

В первую очередь отремонтировали дороги, ведущие к школам, детсадам и поликлиникам.

В 2024 году, помимо 120 км региональных дорог, планируют отремонтировать 114 км местных.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту.