На Кубани отремонтируют 120 км дорог в 2024 году
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, с начала 2023 года в регионе привели в порядок более 106 км региональных дорог, шесть мостов и путепроводов со всей необходимой инфраструктурой.
В первую очередь отремонтировали дороги, ведущие к школам, детсадам и поликлиникам.
В 2024 году, помимо 120 км региональных дорог, планируют отремонтировать 114 км местных.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту.