В Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минстрой.
В частности, полностью закончен капремонт участка дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. На другом участке этой же дороги осталось нанести дорожную разметку.
Продолжается поэтапное приведение к нормативу дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево.
За три года в регионе отремонтировали, капитально отремонтировали и реконструировали по нацпроекту более тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог.
Ранее в Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог.