В Оренбургской области ремонтируют 350 км автодорог по нацпроекту

В Оренбургской области в 2023 году к нормативу приводят почти 350 км автодорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы на большинстве объектов должны быть завершены к 15 ноября.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минстрой.

В частности, полностью закончен капремонт участка дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. На другом участке этой же дороги осталось нанести дорожную разметку.

Продолжается поэтапное приведение к нормативу дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево.

За три года в регионе отремонтировали, капитально отремонтировали и реконструировали по нацпроекту более тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог.

Ранее в Выборге рассказали о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог.