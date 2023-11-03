В Уфе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трёхлетнего сына
- РИА Новости
По данным ведомства, 29 октября 38-летняя женщина причинила телесные повреждения трёхлетнему сыну, в результате которых ребёнок скончался.
Сначала женщина планировала скрыть криминальный факт смерти мальчика, рассказав следователям, что ребёнок упал с верхнего яруса кровати.
Однако позже оперативники установили причастность женщины к совершению преступления.
«Вину в совершённом преступлении она признала», — говорится в сообщении.
Женщину арестовали.
Ранее в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области заявили, что эксперты пришли к выводу, что обвиняемая в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге является невменяемой.