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В Уфе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трёхлетнего сына

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В Уфе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трёхлетнего сына, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует Следственный комитет России по Башкирии.
В Уфе задержали женщину, подозреваемую в убийстве трёхлетнего сына
  • РИА Новости

По данным ведомства, 29 октября 38-летняя женщина причинила телесные повреждения трёхлетнему сыну, в результате которых ребёнок скончался.

Сначала женщина планировала скрыть криминальный факт смерти мальчика, рассказав следователям, что ребёнок упал с верхнего яруса кровати.

Однако позже оперативники установили причастность женщины к совершению преступления.

«Вину в совершённом преступлении она признала», — говорится в сообщении.

Женщину арестовали.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области заявили, что эксперты пришли к выводу, что обвиняемая в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге является невменяемой.

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