Обвиняемую в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге признали невменяемой

В пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области заявили, что эксперты пришли к выводу, что обвиняемая в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге является невменяемой.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, в конце декабря 2022 года женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, совершила убийства троих своих детей, 2022, 2012 и 2007 годов рождения.

«Согласно заключению последнего экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей их передачи в суд с целью решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении фигурантки.

В декабре 2022 года стало известно, что жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве трёх своих несовершеннолетних детей. Как сообщил адвокат Олег Грязютин, она частично признала вину.