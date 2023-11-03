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Минфин заявил о намерении увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила

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В Министерстве финансов России заявили о намерении увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.
Минфин заявил о намерении увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По данным министерства, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 621,1 млрд рублей. 

«Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 млрд рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

В сентябре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство предлагает в 2024 году вернуться к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти $60 за баррель.

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