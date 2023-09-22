Минфин России предлагает в 2024 году вернуться к бюджетному правилу
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Соответствующую идею он высказал на заседании правительства России.
Как он отметил во время своего выступления, бюджетное правило претерпело определённые изменения в связи со складывающейся ситуацией.
«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчёта базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин объяснил причину остановки покупки валюты финансовым регулятором в рамках бюджетного правила.