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Минфин России предлагает в 2024 году вернуться к бюджетному правилу

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство предлагает в 2024 году вернуться к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти $60 за баррель.
Минфин России предлагает в 2024 году вернуться к бюджетному правилу
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Соответствующую идею он высказал на заседании правительства России.

Как он отметил во время своего выступления, бюджетное правило претерпело определённые изменения в связи со складывающейся ситуацией.

«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчёта базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин объяснил причину остановки покупки валюты финансовым регулятором в рамках бюджетного правила.

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