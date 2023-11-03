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Суд приговорил жителя Башкирии к десяти годам колонии за убийство супруги

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Белорецкий межрайонный суд Башкирии приговорил к десяти годам колонии строгого режима 38-летнего Алика Махиянова, убившего супругу.
Суд приговорил жителя Башкирии к десяти годам колонии за убийство супруги
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Как установил суд, с декабря 2020 года по август 2022-го мужчина систематически избивал свою супругу на почве ревности и личных неприязненных отношений.

В ночь с 12 на 13 августа прошлого года Махиянов нанёс жене множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя Александра Логунова, который в июле 2021 года убил свою жену.

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