Суд в Рязани приговорил местного жителя к 11 годам колонии за убийство жены
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, мужчину признали виновным в убийстве, а также в распространении порнографии.
«Приговором суда Логунову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в июле 2021 года Логунов в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. После этого он спрятал тело женщины в пойме реки Тысья в Рязанской области.
Тело обнаружили только в октябре 2022 года.
Кроме того, по данным ведомства, в 2016—2018 годах Логунов распространял порнографические материалы через интернет.
В сентябре прошлого года Логунова арестовали.
Подробнее — в материале RT.