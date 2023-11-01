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Суд в Рязани приговорил местного жителя к 11 годам колонии за убийство жены

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Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя Александра Логунова, который в июле 2021 года убил свою жену.
Суд в Рязани приговорил местного жителя к 11 годам колонии за убийство жены
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, мужчину признали виновным в убийстве, а также в распространении порнографии.

«Приговором суда Логунову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2021 года Логунов в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. После этого он спрятал тело женщины в пойме реки Тысья в Рязанской области.

Тело обнаружили только в октябре 2022 года.

Кроме того, по данным ведомства, в 2016—2018 годах Логунов распространял порнографические материалы через интернет.

В сентябре прошлого года Логунова арестовали.

Подробнее — в материале RT.

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