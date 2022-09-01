Обвиняется в распространении порнографии: в Москве арестовали мужа таинственно пропавшей рязанки Елены Логуновой

Жителя Рязани Александра Логунова, супруга которого таинственно исчезла в июле 2021 года, на полтора месяца арестовали по обвинению в распространении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Мужчину также проверят на причастность к преступлениям против свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Адвокат Логунова уверяет, что содержание под стражей его клиента никак не связано с исчезновением жены.

Басманный районный суд Москвы на полтора месяца отправил под стражу жителя Рязани Александра Логунова, чья жена Елена бесследно пропала год назад. Адвокат Логунова Иван Беззубцев заявил RT, что арест его клиента не имеет отношения к уголовному делу об исчезновении его супруги — по нему он по-прежнему проходит как свидетель.

«Логунова действительно отправили под стражу на два месяца, но к уголовному делу об убийстве это не имеет никакого отношения. Статус Александра по уголовному делу (об исчезновении его жены. — RT) не изменился, он в статусе свидетеля», — сообщил Беззубцев, добавив, что продолжит представлять интересы Логунова.

На сайте Басманного районного суда указано, что Логунова отправили под стражу по делу о распространении порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Кроме того, мужчину проверят на причастность к преступлениям против свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В постановлении суда об избрании меры пресечения говорится, что причастность Александра Логунова к распространению порнографии подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и предметов, а также заключениями судебных экспертиз.

Пропавшая без вести

Имя Александра Логунова стало широко известно ещё в июле 2021 года, когда его 26-летняя жена и мать двоих детей Елена Логунова пропала без вести при таинственных обстоятельствах. 25 июля женщина вышла из дома, не попав на камеры наблюдения, и с тех пор её никто не видел.

Поиски Елены и расследование её исчезновения, длящиеся уже больше года, ни к чему не привели. 30 августа, когда стало известно о задержании супруга пропавшей, рязанские СМИ со ссылкой на неназванный источник писали, что тело Елены якобы нашли, а её муж дал признательные показания по делу об убийстве. Эти данные не подтверждены ни правоохранительными органами, ни родителями пропавшей девушки.

Мать Елены не стала комментировать эти новости RT, сославшись на плохое самочувствие.

«Я не могу сейчас говорить, я чувствую себя просто отвратительно, у меня ужасные головные боли», — объяснила женщина.

В свою очередь, адвокат Александра Логунова Иван Беззубцев в беседе с RT подчеркнул, что данные СМИ о «признательных показаниях» Логунова и обнаружении останков Елены «не соответствуют действительности».

Московский адвокат Максим Калинов, представлявший интересы родителей Елены Логуновой вплоть до весны 2022 года, рассказал RT, что в начале расследования следствие упустило время, не были своевременно проведены оперативно-разыскные мероприятия, которые, по мнению адвоката, позволили бы раскрыть преступление.

«Очные ставки проводились поздно и, на наш взгляд, некорректно трактовались следствием. Муж пропавшей, к примеру, упоминал, что иногда во время ссоры мог «толкать» Елену — ну, тут сами понимаете, что это может значить на деле», — рассуждает Калинов.

Подозрительное поведение

Осенью 2021 года семья Логуновой, недовольная ходом расследования, нанимала частного детектива Екатерину Шумякину, чтобы выяснить, что случилось с их дочерью.

О результатах своего расследования Шумякина объявила в начале ноября 2021 года в своих соцсетях. По её мнению, Елену убил муж.

В день пропажи девушки Логунов якобы вывез из дома два чемодана, после чего беспорядочно колесил по городу, побывав в том числе на Сысоевском кладбище — об этом детектив Шумакина заявила, ссылаясь на данные GPS-навигатора его автомобиля.

Сам Логунов заявлял следователям и в ток-шоу на «Первом канале», что не был в этих местах 25 июля, а чемоданы использовал, чтобы «вывезти ненужные вещи с балкона».

Экс-адвокат родителей Елены Максим Калинов сообщил RT, что, согласно биллингам телефонных разговоров Александра Логунова, в день пропажи жены он позвонил своей матери больше 20 раз, после чего его родители приехали к нему домой. На очной ставке мужчина объяснил это тем, что всегда много общается с мамой.

Детектив Екатерина Шумякина также сочла подозрительным поведение Александра после пропажи супруги: по её данным, мужчина дважды звонил жене в день её исчезновения, а в последующие дни ни разу не набирал номер Елены.

Один из друзей Елены Логуновой даже привлекал к поискам девушки экстрасенсов из паблика «ВКонтакте», посвящённого эзотерике. Некоторые из них предположили, что Елена мертва, а убийца — её супруг.

Впоследствии к поискам 26-летней рязанки подключились московские следователи и поисковики, а глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела об исчезновении женщины под личный контроль.