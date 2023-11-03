В Тюменской области ввели 1,8 млн квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на правительственную комиссию по региональному развитию.
Отмечено, что показатели строительства к аналогичному периоду 2022 года выросли на 5%.
Кроме того, объём площади индивидуального жилья превышает строительство в многоквартирных домах. За указанный период в частном секторе появилось 965,3 тыс. кв. м, в новостройках — 862,1 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели более 1,1 млн кв. м жилья с начала года.