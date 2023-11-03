В Тюменской области ввели 1,8 млн квадратных метров жилья с начала года

В Тюменской области за январь — октябрь 2023 года введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на правительственную комиссию по региональному развитию.

Отмечено, что показатели строительства к аналогичному периоду 2022 года выросли на 5%.

Кроме того, объём площади индивидуального жилья превышает строительство в многоквартирных домах. За указанный период в частном секторе появилось 965,3 тыс. кв. м, в новостройках — 862,1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели более 1,1 млн кв. м жилья с начала года.