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В Удмуртии ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья с начала года

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В Удмуртии построили и ввели в эксплуатацию 1,16 млн кв. м жилья в январе — сентябре 2023 года против 1,08 млн кв. м годом ранее.
В Удмуртии ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минстроя.

Сдано 48 многоквартирных и 6327 индивидуальных жилых домов. Продолжается строительство 154 многоквартирных домов.

Также стало известно, что в Хабаровском крае построили ещё два дома для расселения жителей аварийного жилья, передаёт newizv.ru.

«Сейчас мы расселяем дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Для этого в Хабаровском крае строятся 12 многоквартирных домов, из них уже введены в эксплуатацию пять, в том числе два дома в посёлке Токи, — заявила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Анжелика Миронова.

Ранее сообщалось, что в Москве решили вопросы по 655 объектам незавершённого строительства за последние 12 лет, ещё 204 стройки находятся в работе.

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