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Бочкарёв: в Москве решили вопросы по 655 объектам незавершённого строительства за 12 лет

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В Москве решили вопросы по 655 объектам незавершённого строительства за последние 12 лет, ещё 204 стройки находятся в работе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве решили вопросы по 655 объектам незавершённого строительства за 12 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам Бочкарёва, за 12 лет в эксплуатацию ввели 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах.

На 202 площадках сооружения были демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены.

В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что с начала 2023 года ликвидировано 26 таких объектов. Из них шесть введены в эксплуатацию, в том числе жилой дом в посёлке Рогово в ТиНАО. Ещё на 12 объектах возобновлено строительство. Среди них — ФОК на Алтуфьевском шоссе.

Ранее сообщалось, что более 27 тыс. москвичей за девять месяцев получили новое жильё в рамках программы реновации.

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