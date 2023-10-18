Бочкарёв: в Москве решили вопросы по 655 объектам незавершённого строительства за 12 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По словам Бочкарёва, за 12 лет в эксплуатацию ввели 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах.
На 202 площадках сооружения были демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены.
В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что с начала 2023 года ликвидировано 26 таких объектов. Из них шесть введены в эксплуатацию, в том числе жилой дом в посёлке Рогово в ТиНАО. Ещё на 12 объектах возобновлено строительство. Среди них — ФОК на Алтуфьевском шоссе.
Ранее сообщалось, что более 27 тыс. москвичей за девять месяцев получили новое жильё в рамках программы реновации.