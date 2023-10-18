Более 27 тысяч москвичей за девять месяцев получили жильё по реновации

Более 27 тыс. москвичей за девять месяцев получили новое жильё в рамках программы реновации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тыс. горожан», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что наибольшее количество договоров на новое жильё было подписано в Юго-Восточном автономном округе (порядка 6,7 тыс.).

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как отмечала НСН, заявил, что в правительстве города принят проект реорганизации трёх участков на западе столицы в рамках комплексного развития территорий (КРТ).