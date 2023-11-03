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Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Темирканова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дирижёра, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Темирканова
  • globallookpress.com
  • © Yury Pilipenko

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин назвал Темирканова выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом.

Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти Темирканова.

Дирижёр скончался в больнице. Ему было 84 года.

Юрий Темирканов — народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат значимых российских и зарубежных премий. Почти 20 лет он руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге.

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