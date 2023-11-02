Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти художественного руководителя Юрия Темирканова.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского, Темирканов скончался в больнице. Музыканту было 84 года.

Темирканов — народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат значимых российских и зарубежных премий. Почти 20 лет он руководил Международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге.

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