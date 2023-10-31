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Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

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Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.
Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
  • Gettyimages.ru
  • © Evgen_Prozhyrko

«Сегодня ушёл Сергей Лапин (28 марта 1962 — 31 октября 2023), бас-гитарист группы «Браво», — говорится в сообщении на официальной странице группы во «ВКонтакте».

Вместе с группой музыкант принял участие в записи альбомов  «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).

Отмечается, что Лапин пришёл в коллектив в сложный период его существования и принёс много новых, интересных идей.

Ранее сообщалось, что гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини скончался на 45-м году жизни от рака лёгких.

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