Политолог Орлов: внимание к ветеранам должно быть всесторонним
«Очень правильное предложение депутата. Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, людям, спасшим нашу Родину от нацизма, должно быть всесторонним — от почестей и возвеличивания их подвига до оказания реальной финансовой поддержки и скорейшего решения жилищного вопроса», — считает Орлов.
По его словам, ежегодная индексация выплат ветеранам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы «должна осуществляться по умолчанию».
Ранее депутат Лантратова предложила индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы.