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Политолог Орлов: внимание к ветеранам должно быть всесторонним

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ежегодно индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции.

«Очень правильное предложение депутата. Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, людям, спасшим нашу Родину от нацизма, должно быть всесторонним — от почестей и возвеличивания их подвига до оказания реальной финансовой поддержки и скорейшего решения жилищного вопроса», — считает Орлов.

По его словам, ежегодная индексация выплат ветеранам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы «должна осуществляться по умолчанию».

Ранее депутат Лантратова предложила индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы.

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