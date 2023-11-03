Политолог Орлов: внимание к ветеранам должно быть всесторонним

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ежегодно индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции.

«Очень правильное предложение депутата. Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, людям, спасшим нашу Родину от нацизма, должно быть всесторонним — от почестей и возвеличивания их подвига до оказания реальной финансовой поддержки и скорейшего решения жилищного вопроса», — считает Орлов.

По его словам, ежегодная индексация выплат ветеранам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы «должна осуществляться по умолчанию».

Ранее депутат Лантратова предложила индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы.