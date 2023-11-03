Депутат Лантратова предложила индексировать выплаты для ветеранов ко Дню Победы

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ежегодно индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2019 года инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно полагается денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, приуроченная ко Дню Победы.

В то же время, по данным Росстата, с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в России составила 34,42%, вследствие чего ценность выплаты сократилась более чем на треть, а постановление правительства не предусматривает возможности её индексации, уточнила депутат.

«Учитывая вышеизложенное, представляется особенно важным обеспечить оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны достойный размер выплат ко Дню Победы. Для этого предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию», — говорится в тексте обращения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам по случаю годовщины Битвы под Москвой.