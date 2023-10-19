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Собянин утвердил выплаты ветеранам по случаю годовщины битвы под Москвой

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о единовременной материальной выплате для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице, в размере 40 тыс. рублей.
Собянин утвердил выплаты ветеранам по случаю годовщины битвы под Москвой
  • РИА Новости

По случаю 82-й годовщины контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1,9 тыс. человек получат выплату, информирует сайт kp.ru.

Среди адресатов материальной помощи — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны столицы, награждённые медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утвердили единовременную выплату к юбилею празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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