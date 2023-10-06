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В Петербурге утвердили выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

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В Санкт-Петербурге утвердили единовременную выплату к юбилею празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Петербурге утвердили выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей. Её могут получить инвалиды Великой Отечественной войны, а также её участники и ветераны, «бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

Также на выплату имеют право люди, родившиеся и жившие не менее четырёх месяцев во время блокады в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Юбилейную дату со дня освобождения города будут отмечать 27 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга наградит 60 тыс. блокадников почётным знаком к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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