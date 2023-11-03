Boeing 737 АК «Якутия» возвращается в аэропорт в Якутске из-за неисправности

Boeing 737 АК «Якутия» возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.



Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 128 человек.

Ранее самолёт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском.