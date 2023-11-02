Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»
Отмечается, что Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус», а также ряда других организаций.
Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью.
«Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко сообщил, что ряд предприятий украинских собственников в регионе переданы местным инвесторам.