Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Отмечается, что Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус», а также ряда других организаций.

Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью.

«Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко сообщил, что ряд предприятий украинских собственников в регионе переданы местным инвесторам.