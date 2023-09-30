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Власти: компании бизнесменов с Украины в Запорожской области передали инвесторам

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Ряд предприятий украинских собственников в Запорожской области переданы местным инвесторам, сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Козенко.
Власти: компании бизнесменов с Украины в Запорожской области передали инвесторам
  • РИА Новости

Об этом Козенко сказал в беседе с РИА Новости.

«Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что власти Запорожской области нашли местных инвесторов, которые восстановили эти производства, а также сохранили и преумножили рабочие места.

Козенко подчеркнул, что теперь эти предприятия работают в российском правовом поле.

В мае парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.

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