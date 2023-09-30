Власти: компании бизнесменов с Украины в Запорожской области передали инвесторам
- РИА Новости
Об этом Козенко сказал в беседе с РИА Новости.
«Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы», — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что власти Запорожской области нашли местных инвесторов, которые восстановили эти производства, а также сохранили и преумножили рабочие места.
Козенко подчеркнул, что теперь эти предприятия работают в российском правовом поле.
В мае парламент Крыма единогласно проголосовал за национализацию квартиры Владимира Зеленского в Ливадии.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.