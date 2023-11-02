Семью мигрантов выдворят из России после драки сына в школе

Пресс-служба нижегородского отделения МВД заявила, что семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Правоохранительные органы обратили внимание на нарушителей закона после того, как подросток-мигрант избил мальчика помладше в школе в Нижнем Новгороде.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушения правил миграционного учёта Российской Федерации уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учёта России, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. После уплаты штрафов их выдворят из страны вместе с тремя детьми, которые не состояли на миграционном учёте.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в школе Валдая Новгородской области.