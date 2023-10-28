По инциденту с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае возбудили дело
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.
Ранее СК организовал проверку после появления в интернете видео, на котором зафиксировано, как ребёнок мигрантов из Таджикистана, принёсший в школу города Валдая в Новгородской области национальный флаг, в ответ на замечания ученицы стал угрожать ей убийством.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК России (угроза убийством)», — говорится в заявлении.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки мигрантов в Кемерове.