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По инциденту с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством школьницы после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в школе Валдая Новгородской области.
По инциденту с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Ранее СК организовал проверку после появления в интернете видео, на котором зафиксировано, как ребёнок мигрантов из Таджикистана, принёсший в школу города Валдая в Новгородской области национальный флаг, в ответ на замечания ученицы стал угрожать ей убийством.

«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК России (угроза убийством)», — говорится в заявлении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки мигрантов в Кемерове.

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