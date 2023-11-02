RT в Telegram
Подпишись

Архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани

Короткая ссылка
Международный архитектурный форум «Казаныш» состоится 5—7 декабря 2023 года в Казани. В мероприятии примут участие эксперты из БРИКС и ещё 15 стран.
Архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Основная тема форума — развитие городов и поиск баланса между международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого места.

Также на мероприятии пройдёт экспозиция «Отражение идентичности», где представят проекты, отражающие локальную и национальную идентичность Казани. По прогнозу организаторов, ожидается в общей сложности 7 тыс. участников.

Ранее сообщалось, что международная агропромышленная выставка пройдёт 8—10 ноября в Новосибирске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить