Архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани

Международный архитектурный форум «Казаныш» состоится 5—7 декабря 2023 года в Казани. В мероприятии примут участие эксперты из БРИКС и ещё 15 стран.

РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online». Основная тема форума — развитие городов и поиск баланса между международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого места. Также на мероприятии пройдёт экспозиция «Отражение идентичности», где представят проекты, отражающие локальную и национальную идентичность Казани. По прогнозу организаторов, ожидается в общей сложности 7 тыс. участников. Ранее сообщалось, что международная агропромышленная выставка пройдёт 8—10 ноября в Новосибирске.