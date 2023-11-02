Архитектурный форум пройдёт 5—7 декабря 2023 года в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Основная тема форума — развитие городов и поиск баланса между международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого места.
Также на мероприятии пройдёт экспозиция «Отражение идентичности», где представят проекты, отражающие локальную и национальную идентичность Казани. По прогнозу организаторов, ожидается в общей сложности 7 тыс. участников.
Ранее сообщалось, что международная агропромышленная выставка пройдёт 8—10 ноября в Новосибирске.