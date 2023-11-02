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Турпоток в Нижегородской области вырос на 14,5% в 2023 году

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В Нижегородской области в 2023 году туристический поток вырос на 14,5%. По предварительным оценкам регион посетили около 4,5 млн человек.
Турпоток в Нижегородской области вырос на 14,5% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство туризма и промыслов. Больше всего туристов наблюдалось летом, когда в регионе проходили фестивали и концерты. Только ежегодный фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде в этом году посетило 400 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем в 2022.

Помимо столицы региона туристы также активно приезжали в Городец, Арзамас, Дивеево, Выксу и Большое Болдино.

Ранее сообщалось, что два туристических проекта Москвы для детей удостоены всероссийской премии.

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