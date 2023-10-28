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Два туристических проекта Москвы для детей удостоены всероссийской премии

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Два проекта правительства столицы для детей и подростков удостоены всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Два туристических проекта Москвы для детей удостоены всероссийской премии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.

Проект «Город идей» выиграл Гран-при и стал победителем в категории «Лучший маршрут образовательного туризма».

Квест «Играй в Москву» занял третье место в номинации «Лучший детский маршрут».

В общей сложности на премию заявлено около 500 проектов из 60 регионов.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, дети охотнее знакомятся с миром с помощью игры и взаимодействия, поэтому столица предлагает им интерактивные экскурсии.

«Ребята посещают музеи, парки, современные производства и креативные пространства, знакомятся с представителями разных профессий, проходят познавательные квесты. Наш опыт уже применяют коллеги в других регионах: аналогичные «Городу открытий» программы есть, например, в Воронеже и Тобольске», — рассказала Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Тюмени открыли второй туристско-информационный центр.

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