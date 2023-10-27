В Тюмени открыли второй туристско-информационный центр
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В одном из помещений расположен информационный центр, где можно узнать о маршрутах, экскурсиях и достопримечательностях региона. Во втором помещении свои услуги представляют партнёры Агентства туризма и продвижения Тюменской области.
Директор Департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что размещение центра на набережной неслучайно — она входит в пятёрку самых посещаемых мест Тюмени.
Первый туристско-информационный центр в городе работает в ЦУМе.
Ранее сообщалось, что в Москве обновили главную страницу туристического сервиса Russpass.