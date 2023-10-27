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В Тюмени открыли второй туристско-информационный центр

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В Тюмени начал работу второй туристско-информационный центр VisitTyumen. Он сделан из двух контейнеров со смотровой площадкой на крыше, откуда открывается вид на город, реку и набережную.
В Тюмени открыли второй туристско-информационный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В одном из помещений расположен информационный центр, где можно узнать о маршрутах, экскурсиях и достопримечательностях региона. Во втором помещении свои услуги представляют партнёры Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что размещение центра на набережной неслучайно — она входит в пятёрку самых посещаемых мест Тюмени.

Первый туристско-информационный центр в городе работает в ЦУМе.

Ранее сообщалось, что в Москве обновили главную страницу туристического сервиса Russpass.

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