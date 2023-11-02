Суд в Татарстане арестовал священника по делу об убийстве жены

В Татарстане Нижнекамский городской суд арестовал запрещённого в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева, который подозревается в убийстве супруги.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Заключён под стражу на два месяца — до 31 декабря», — сообщил он.

Ранее в Татарстане запрещённого в служении клирика заподозрили в убийстве жены в Нижнекамском районе.

По данным епархии, подозреваемый скрыл от священноначалия тот факт, что состоял на учёте в психиатрическом диспансере в другом регионе.

Сайт kp.ru писал, что священник отрезал своей супруге голову на глазах у детей. При этом он заявил полицейским, что не помнит, как совершал убийство.