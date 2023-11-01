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В Татарстане клирик Чистопольской епархии убил жену

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В Татарстане запрещённого в служении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева заподозрили в убийстве жены в Нижнекамском районе.
В Татарстане клирик Чистопольской епархии убил жену
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Чистопольской епархии. 

Отмечается, что убийство произошло 31 октября.

«В убийстве собственной жены подозревается запрещённый в священнослужении клирик Чистопольской епархии священник Михаил Зубарев», — заявили в епархии.

Зубарев перешёл в Чистопольскую епархию в 2014 году. 17 октября 2023 года он был запрещён в служении по совокупности дисциплинарных правонарушений.

До того как ему запретили священнослужение, он был штатным клириком Казанского храма посёлка Красный Ключ.

При этом было установлено, что подозреваемый скрыл от священноначалия тот факт, что состоял на учёте в психиатрическом диспансере в другом регионе.

Как пишет сайт kp.ru, священник отрезал своей супруге голову на глазах у детей. При этом он заявил полицейским, что не помнит как совершал убийство.

Ранее в Калининградской области следователи раскрыли убийства, совершённые в 1996 году, благодаря оставшемуся запаховому следу преступника.

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