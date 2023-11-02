ФАС проследит за переходом на дифференцированный тариф на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что переход на дифференцированные тарифы позволит бороться с серым майнингом. В ведомстве проконтролируют ситуацию с тарифами в тех российских субъектах, где будет внедряться нововведение.

Как заявили РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства, тарифы для рядовых граждан установят с учётом ограничения предельных уровней, при этом конечную стоимость утвердят региональные тарифные органы.

«ФАС России данные решения проконтролирует», — сказали в службе.

В антимонополном органе России подчеркнули, что переход на дифференцированные тарифы даст возможность снизить перекрёстное субсидирование, а также позволит бороться с занимающимися серым майнингом.

«Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера «перекрёстки»... данное нововведение не является актуальным», — добавили в ФАС.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в российском правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объёмов потребления.