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В ЦБ России утвердили цель и принципы денежно-кредитной политики на три года

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Центробанк России определил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год, а также период 2025 и 2026 годов.
В ЦБ России утвердили цель и принципы денежно-кредитной политики на три года
  • © Vladimir Baranov/Global Look Press

«Цель ДКП — защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. Целью по инфляции является годовая инфляция вблизи 4%», — говорится в документе.

В ЦБ рассчитывают, что темпы роста российской экономики могут быть более умеренными, чем в 2023 году.

При этом, по прогнозам регулятора, в 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%.

Ранее Центробанк России сообщил о решении повысить ключевую ставку до 15%.

В ЦБ заявили, что ограничения на движение капитала должны иметь точечный и временный характер.

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