ЦБ: ограничения на движение капитала должны иметь точечный и временный характер

В Центробанке России заявили, что ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер.

Об этом говорится в проекте финансового регулятора основных направлений развития финрынка России на 2024 год и период 2025—2026 годов.

«Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе необходимо двигаться в сторону их отмены», — сказано в материалах.

В Центробанке подчёркивают, что даже при санкционном давлении основными условиями доверия на финансовом рынке выступают стабильность и прозрачность действующего регулирования, отсутствие существенных ограничений на движение капитала и инвестиций в экономику.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обязательная продажа выручки экспортёрами может сработать как временная мера для стабилизации рубля.