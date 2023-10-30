RT в Telegram
Подпишись

ЦБ: ограничения на движение капитала должны иметь точечный и временный характер

Короткая ссылка
В Центробанке России заявили, что ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер.
ЦБ: ограничения на движение капитала должны иметь точечный и временный характер
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в проекте финансового регулятора основных направлений развития финрынка России на 2024 год и период 2025—2026 годов.

«Ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе необходимо двигаться в сторону их отмены», — сказано в материалах.

В Центробанке подчёркивают, что даже при санкционном давлении основными условиями доверия на финансовом рынке выступают стабильность и прозрачность действующего регулирования, отсутствие существенных ограничений на движение капитала и инвестиций в экономику.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обязательная продажа выручки экспортёрами может сработать как временная мера для стабилизации рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить