RT в Telegram
Подпишись

Свидетели: акцию в Волгограде и беспорядки в Махачкале курировал один канал

Короткая ссылка
Акцию с сожжением Корана в Волгограде и беспорядки в Махачкале курировал один и тот же Telegram-канал. Об этом пишет РИА Новости.
Свидетели: акцию в Волгограде и беспорядки в Махачкале курировал один канал
  • AP

Отмечается, что в ходе заседания Висаитовского районного суда Грозного свидетели по делу о сожжении Корана в Волгограде показали на тот же Telegram-канал «Утро Дагестана», через который осуществлялась координация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

В сообщении уточняется, что суд по видеосвязи опросил имама городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналиста волгоградского сетевого издания Ивана Богданова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались Telegram-каналом «Утро Дагестан», который «регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

RT выяснил, что администратора канала, призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар, он живёт в Махачкале и получил за свою акцию 30 тыс. рублей в крипте. Он призывает «деоккупировать» Дагестан и связан с проукраинскими деятелями через бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* — иноагента, обвиняемого в распространении фейков о действиях ВС России и участии в нежелательной организации.

Подробнее — в материале.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить