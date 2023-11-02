Свидетели: акцию в Волгограде и беспорядки в Махачкале курировал один канал

Акцию с сожжением Корана в Волгограде и беспорядки в Махачкале курировал один и тот же Telegram-канал. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе заседания Висаитовского районного суда Грозного свидетели по делу о сожжении Корана в Волгограде показали на тот же Telegram-канал «Утро Дагестана», через который осуществлялась координация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

В сообщении уточняется, что суд по видеосвязи опросил имама городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналиста волгоградского сетевого издания Ивана Богданова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались Telegram-каналом «Утро Дагестан», который «регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

RT выяснил, что администратора канала, призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар, он живёт в Махачкале и получил за свою акцию 30 тыс. рублей в крипте. Он призывает «деоккупировать» Дагестан и связан с проукраинскими деятелями через бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* — иноагента, обвиняемого в распространении фейков о действиях ВС России и участии в нежелательной организации.

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* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.