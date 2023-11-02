В медучреждениях Свердловской области ввели масочный режим
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Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона, передаёт URA.RU.
Масочный режим ввели «в связи с подъёмом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничными пневмониями».
Также руководителям медицинских организаций поручено обеспечить дополнительные меры среди персонала — измерение температуры в течение рабочего дня и опрос на наличие симптомов ОРЗ.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.