В медучреждениях Свердловской области ввели масочный режим

В Свердловской области возобновили масочный режим в медицинских учреждениях.

Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона, передаёт URA.RU.

Масочный режим ввели «в связи с подъёмом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничными пневмониями».

Также руководителям медицинских организаций поручено обеспечить дополнительные меры среди персонала — измерение температуры в течение рабочего дня и опрос на наличие симптомов ОРЗ.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.