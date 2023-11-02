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В Москве задержали выпрашивавших деньги в метро аферистов

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Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила о задержании в Москве аферистов, выпрашивавших деньги в метро.
В Москве задержали выпрашивавших деньги в метро аферистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По данным правоохранительных органов, злоумышленники «работали» на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины приставали к пассажирам с просьбой дать им деньги на железнодорожный билет. Они также обещали вернуть позже сумму долга.

«При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение», — рассказала Волк.

При этом работу профессиональных попрошаек контролировала группа мужчин, которая должна была прийти на помощь в случае возникновения проблем.

«В течение одного дня соучастники могли совершить до двадцати мошенничеств», — отметила представительница МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК России.

Ранее в Санкт-Петербурге 68-летняя женщина перевела мошенникам 12,8 млн рублей, взятые в кредит по их указанию.

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