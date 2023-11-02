В Москве задержали выпрашивавших деньги в метро аферистов
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
По данным правоохранительных органов, злоумышленники «работали» на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины приставали к пассажирам с просьбой дать им деньги на железнодорожный билет. Они также обещали вернуть позже сумму долга.
«При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение», — рассказала Волк.
При этом работу профессиональных попрошаек контролировала группа мужчин, которая должна была прийти на помощь в случае возникновения проблем.
«В течение одного дня соучастники могли совершить до двадцати мошенничеств», — отметила представительница МВД.
В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК России.
Ранее в Санкт-Петербурге 68-летняя женщина перевела мошенникам 12,8 млн рублей, взятые в кредит по их указанию.