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Жительница Петербурга перевела мошенникам почти 13 млн рублей

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В Санкт-Петербурге 68-летняя женщина перевела мошенникам 12,8 млн рублей, взятые в кредит по их указанию.
Жительница Петербурга перевела мошенникам почти 13 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, женщине неоднократно звонили мошенники, представлялись сотрудниками банков и сообщали, что на её имя злоумышленники пытаются взять кредиты и для их предотвращения необходимо самой взять кредиты и перевести их на безопасный счёт.

«Потерпевшая через различные банки взяла в кредит 12 803 728 рублей и перевела на указанные неизвестными счета», — сообщили в ведомстве.

Ранее в компании F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) предупредили, что мошенники разработали новую версию схемы Fake Date (фейковое свидание), которую используют для кражи денег у пользователей приложений для знакомств.

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