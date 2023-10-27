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Киберэксперты предупредили россиян о мошеннической схеме при онлайн-знакомствах

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В компании F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) предупредили, что мошенники разработали новую версию схемы Fake Date (фейковое свидание), которую используют для кражи денег у пользователей приложений для знакомств.
Киберэксперты предупредили россиян о мошеннической схеме при онлайн-знакомствах
  • Gettyimages.ru

По данным компании, осенью этого года в России по схеме Fake Date работали шесть мошеннических групп. Нелегальный заработок только одной из них за десять дней превысил 6,5 млн рублей, а всего была совершена 721 операция для кражи денег, пишет «Газета.Ru».

По классической схеме Fake Date мошенник под видом привлекательной девушки знакомится с потенциальной жертвой в соцсетях или на сайте знакомств и предлагает провести романтический вечер в театре, на стендап-шоу, в антикино, кальянной или заказать доставку ужина. Жертва получает ссылку на фишинговый сайт и при оплате «билетов» теряет деньги.

В компании пояснили, что спрятанная в приложении шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег с банковских счетов.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях двухфакторной аутентификации. По его словам, всего существует три фактора — пароль, смартфон или какой-либо ключ и биометрия.

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