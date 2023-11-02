Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства президента России в УрФО.
Как сказал заместитель полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов, основными задачами организации являются оказание помощи, поддержка и создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность защитников Отечества.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации рассмотрят возможность расширения полномочий фонда «Защитники Отечества».