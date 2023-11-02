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Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений

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В Уральском федеральном округе филиалы фонда «Защитники Отечества» получили с 1 июня 2023 года более 23 тыс. обращений.
Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства президента России в УрФО.

Как сказал заместитель полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов, основными задачами организации являются оказание помощи, поддержка и создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации рассмотрят возможность расширения полномочий фонда «Защитники Отечества».

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