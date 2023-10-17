В СФ рассмотрят возможность расширения полномочий фонда «Защитники Отечества»

В Совете Федерации 17 октября пройдёт круглый стол комитетов по социальной политике и по обороне и безопасности, где обсудят возможность расширения полномочий государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Мы хотим узнать, как работают созданные во всех регионах представительства фонда «Защитники Отечества» и какие всё-таки существуют у них сейчас проблемные вопросы, которые надо было бы доурегулировать», — прокомментировала для «Парламентской газеты» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Также, по её словам, деятельность фонда должна быть согласована с Минздравом, Минобороны и Минтруда.

При этом речь идёт не о финансировании организации, а о выстраивании правильного подхода к взаимодействию с ведомствами и, может быть, о расширении круга полномочий для самого фонда, отметила Перминова.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва в беседе с газетой «Взгляд» рассказала подробности о работе региональных филиалов.