Мужчина напал на пенсионера в московском метро
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Сообщается, что инцидент произошёл в вестибюле станции метро «Орехово». Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков.
В прокуратуре заявили, что контролируют установление обстоятельств причинения телесных повреждений мужчине.
«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности контролируется», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пассажир московского метро распылил перцовый газ в лицо мужчине из-за замечания.