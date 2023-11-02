Мужчина напал на пенсионера в московском метро

Мужчина подошёл к 83-летнему пенсионеру в московском метро и беспричинно нанёс ему несколько ударов руками. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

Сообщается, что инцидент произошёл в вестибюле станции метро «Орехово». Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. В прокуратуре заявили, что контролируют установление обстоятельств причинения телесных повреждений мужчине. «Привлечение фигуранта к уголовной ответственности контролируется», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что пассажир московского метро распылил перцовый газ в лицо мужчине из-за замечания.