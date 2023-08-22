В метро Москвы пассажир распылил перцовый газ в лицо мужчине из-за замечания

В метро Москвы 24-летний безбилетный пассажир распылил перцовый газ в лицо мужчине из-за замечания.

Уточняется, что два брата решили пройти в метро без оплаты. Пассажир решил высказать своё возмущение, после чего один из братьев напал на него.

«Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК России», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний безработный хотел проникнуть в метро без оплаты проезда, попытавшись пройти за пассажиром, но был остановлен. В ответ на замечание мужчина с силой толкнул и избил пассажира.