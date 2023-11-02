«Известия»: в России призвали запретить продажу алкогольного мороженого детям
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Об этом сообщила газета «Известия».
Отмечается, что крепость мороженого с алкоголем составляет от 1,5 до 6%, а это соответствует градусам, которые содержатся в слабоалкогольных напитках.
По информации издания, предложения по ограничению были направлены в Минфин в мае, а данную идею уже поддержали в Росалкогольтабакконтроле.
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах торговых центров.