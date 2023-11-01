Путин — об идеях Запада ограничить экспорт в Россию: не завезут клопов
- AP
Он отметил, что западные политики в своих фантазиях дошли до абсурда и предлагают запретить «ввоз в Россию отвёрток, иголок и так далее».
По его словам, возможно, что чем меньше будет поставок «барахла», тем лучше.
«Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ранее сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.