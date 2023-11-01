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Путин — об идеях Запада ограничить экспорт в Россию: не завезут клопов

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Политики на Западе дошли до абсурда, предлагая запретить ввоз в Россию отвёрток и иголок, но в ограничении экспорта есть положительные стороны, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин — об идеях Запада ограничить экспорт в Россию: не завезут клопов
  • AP

Он отметил, что западные политики в своих фантазиях дошли до абсурда и предлагают запретить «ввоз в Россию отвёрток, иголок и так далее».

По его словам, возможно, что чем меньше будет поставок «барахла», тем лучше.

«Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее сообщалось, что быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.

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