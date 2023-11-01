В Севастополе утвердили проект трёхлетнего бюджета

В Севастополе утвердили проект бюджета на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

На обеспечение социально-культурного сектора направят 28,9 млрд рублей, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство — 27,9 млрд, в другие отрасли — 7,9 млрд.

На социальные выплаты гражданам предусмотрено более 25 млрд рублей, на поддержку льготников — 2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.