RT в Telegram
Подпишись

В Севастополе утвердили проект трёхлетнего бюджета

Короткая ссылка
В Севастополе утвердили проект бюджета на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов.
В Севастополе утвердили проект трёхлетнего бюджета
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

На обеспечение социально-культурного сектора направят 28,9 млрд рублей, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство — 27,9 млрд, в другие отрасли — 7,9 млрд.

На социальные выплаты гражданам предусмотрено более 25 млрд рублей, на поддержку льготников — 2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить