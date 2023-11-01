Число покупок дождевиков в сентябре — октябре в России выросло на 61%

В сентябре — октябре 2023 года россияне приобрели на 61% больше дождевиков, чем за аналогичный период 2022 года. Количество покупок флисовых шапок увеличилось на 120%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс».

Также выросли продажи резиновых сапог (на 35%), перчаток (на 20%) и курток (на 15%).

Количество покупок термобелья снизилось на 26%.

«Под влиянием температурных качелей покупатели активно приобретали как осеннюю, так и зимнюю одежду, обувь и аксессуары», — заявили в пресс-службе ресурса.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 70% россиян готовы покупать товары повседневного спроса в офлайн-магазинах, если там будут низкие цены, а 69% — если этот магазин удобно расположен.