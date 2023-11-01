Число покупок дождевиков в сентябре — октябре в России выросло на 61%
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс».
Также выросли продажи резиновых сапог (на 35%), перчаток (на 20%) и курток (на 15%).
Количество покупок термобелья снизилось на 26%.
«Под влиянием температурных качелей покупатели активно приобретали как осеннюю, так и зимнюю одежду, обувь и аксессуары», — заявили в пресс-службе ресурса.
Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 70% россиян готовы покупать товары повседневного спроса в офлайн-магазинах, если там будут низкие цены, а 69% — если этот магазин удобно расположен.