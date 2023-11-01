На Ямале пройдёт 200 мероприятий ко Дню народного единства
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В честь Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября, в округе объявлена тематическая неделя. Она пройдёт с 1 по 7 ноября в рамках стратегии развития «Ямал-100», — отмечается в сообщении.
В частности, в Салехарде состоится Национальный базар, а в Ноябрьске будут соревноваться в национальных видах спорта коренных жителей Севера.
Кроме того, с 3 по 8 ноября можно принять участие в Большом этнографическом диктанте.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства.