На Ямале пройдёт 200 мероприятий ко Дню народного единства

В Ямало-Ненецком автономном округе состоится 200 мероприятий в честь Дня народного единства.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В честь Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября, в округе объявлена тематическая неделя. Она пройдёт с 1 по 7 ноября в рамках стратегии развития «Ямал-100», — отмечается в сообщении.

В частности, в Салехарде состоится Национальный базар, а в Ноябрьске будут соревноваться в национальных видах спорта коренных жителей Севера.

Кроме того, с 3 по 8 ноября можно принять участие в Большом этнографическом диктанте.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства.