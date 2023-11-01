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На Ямале пройдёт 200 мероприятий ко Дню народного единства

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В Ямало-Ненецком автономном округе состоится 200 мероприятий в честь Дня народного единства.
На Ямале пройдёт 200 мероприятий ко Дню народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В честь Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября, в округе объявлена тематическая неделя. Она пройдёт с 1 по 7 ноября в рамках стратегии развития «Ямал-100», — отмечается в сообщении.

В частности, в Салехарде состоится Национальный базар, а в Ноябрьске будут соревноваться в национальных видах спорта коренных жителей Севера.

Кроме того, с 3 по 8 ноября можно принять участие в Большом этнографическом диктанте.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в школах и колледжах России урок «Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства.

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